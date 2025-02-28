Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1317, Hoàng Sa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

• Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phỏng vấn nhân viên.

• Làm thủ tục , ký kết hợp đồng lao động, nội quy, quy chế

• Bảo quản tài liệu chủ yếu bao gồm xác nhận thứ cấp về lương, phổ biến nội quy, quy định, văn hóa doanh nghiệp, giới thiệu công ty

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tiếng Trung giao tiếp, không yêu cầu kinh nghiệm

• Có bằng trung cấp trở lên

• Có khả năng giải quyết vấn đề

• Độ tuổi 18 – 30

Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản 9-10M + hoa hồng + Thưởng

• Tuyển 1 Streamer sẽ được hưởng hoa hồng 500.000đ (Streamer làm full 7 ngày), hoa hồng 1.000.000đ (Streamer làm full 1 tháng) và hoa hồng 200.000đ khi tuyển thành công các vị trí khác.

• Nghỉ lễ theo qui định nhà nước

• BHXH , Hợp đồng lao động

• Có cơm trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin