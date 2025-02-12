Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH MTV Yến Đảo Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 464/25/8 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung

Thông dịch tiếng trung cho Giám đốc

Soạn thảo các tài liệu song ngữ tiếng Việt - Trung

Trợ lý cho Giám đốc khi phiên dịch, theo dõi thời gian tiếp Khách Trung của Giám đốc

Tiếp đón, chuẩn bị nơi ở cho Khách người Trung Quốc

Soạn thảo các tài liệu cho công ty (được đào tạo cách soạn tài liệu)

Thực hiện các công việc Khác theo sự phân công của Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tiếng Trung.

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương: 3 năm

Kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn: thông thạo nói - đọc - viết

Ưu tiên kinh nghiệm trong các công ty sản xuất và bán hàng lĩnh vực tiêu dùng nhanh

Quyền Lợi

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

Teambuilding định kì hàng năm trong nước và Quốc tế

Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh.

Cách Thức Ứng Tuyển

