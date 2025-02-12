Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH MTV Yến Đảo Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH MTV Yến Đảo Nha Trang
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 464/25/8 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Thông dịch tiếng trung cho Giám đốc
Soạn thảo các tài liệu song ngữ tiếng Việt - Trung
Trợ lý cho Giám đốc khi phiên dịch, theo dõi thời gian tiếp Khách Trung của Giám đốc
Tiếp đón, chuẩn bị nơi ở cho Khách người Trung Quốc
Soạn thảo các tài liệu cho công ty (được đào tạo cách soạn tài liệu)
Thực hiện các công việc Khác theo sự phân công của Giám đốc
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tiếng Trung.
Kinh nghiệm ở vị trí tương đương: 3 năm
Kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn: thông thạo nói - đọc - viết
Ưu tiên kinh nghiệm trong các công ty sản xuất và bán hàng lĩnh vực tiêu dùng nhanh
Tại Công ty TNHH MTV Yến Đảo Nha Trang Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.
Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.
Teambuilding định kì hàng năm trong nước và Quốc tế
Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Yến Đảo Nha Trang
