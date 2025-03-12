Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm nhập liệu, sắp xếp và đối chiếu dữ liệu tài chính hàng ngày, lập các báo cáo tài chính liên quan, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của báo cáo tài chính.

Hỗ trợ đối soát ngân hàng, sắp xếp và lưu trữ chứng từ tài chính, hóa đơn và các tài liệu liên quan.

Hỗ trợ thực hiện kê khai thuế, kê khai bảo hiểm xã hội và công tác kiểm toán hàng năm.

Hỗ trợ thực hiện việc đề xuất và thanh toán các chi phí văn phòng hàng ngày.

Hoàn thành các công việc khác liên quan đến tài chính theo sự phân công của cấp trên.