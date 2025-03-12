Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 24 đường số 8, khu dân cư Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm nhập liệu, sắp xếp và đối chiếu dữ liệu tài chính hàng ngày, lập các báo cáo tài chính liên quan, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của báo cáo tài chính.
Hỗ trợ đối soát ngân hàng, sắp xếp và lưu trữ chứng từ tài chính, hóa đơn và các tài liệu liên quan.
Hỗ trợ thực hiện kê khai thuế, kê khai bảo hiểm xã hội và công tác kiểm toán hàng năm.
Hỗ trợ thực hiện việc đề xuất và thanh toán các chi phí văn phòng hàng ngày.
Hoàn thành các công việc khác liên quan đến tài chính theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 và 6, B3, B4, B5 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

