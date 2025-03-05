Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Bennett Wright làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô AL.06b - 08a và Lô AL.08b - 12a, đường số 10, khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Tiến hành tìm kiếm nhà cung ứng, lựa chọn và mua các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Đàm phán với nhà cung cấp, đối tác để đạt được các điều khoản hợp lý về giá cả, chất lượng và thời gian giao hàng.

Quản lý và theo dõi đơn hàng, đảm bảo sản phẩm, hàng hóa được cung cấp đúng tiến độ, chất lượng.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng.

Cập nhật và báo cáo về tình hình mua hàng, tồn kho.Báo cáo chi phí mua hàng định kỳ theo yêu cầu của cấp trên. Giờ làm việc: 8-17h thứ 2 đến sáng thứ 7

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí mua hàng.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

Am hiểu quy trình mua hàng và quản lý tồn kho.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Excel, Word, Outlook) và phần mềm ERP.

Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu tốt.

Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao

Kỹ năng tiếng Trung nghe nói đọc , đánh máy tốt

Tại Công Ty TNHH Bennett Wright Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Các phúc lợi khác: Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm ….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bennett Wright

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin