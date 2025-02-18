Tuyển Tiếng Trung BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
-Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm
-Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: Quý/năm
-Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê…
-Các yêu cầu khác của cấp trên.
-Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Giao tiếp tốt tiếng Trung
-Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
-Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
-Sử dụng thành thạo Word, Excel, ...
-Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
-Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
-Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
-Sử dụng thành thạo Word, Excel, ...
-Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Tại BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
-Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
- Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng hiệu suất.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, năng động.
- Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng hiệu suất.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI