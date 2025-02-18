Tuyển Tiếng Trung BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

-Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm

-Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: Quý/năm

-Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê…

-Các yêu cầu khác của cấp trên.

-Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Giao tiếp tốt tiếng Trung

-Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.

-Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

-Sử dụng thành thạo Word, Excel, ...

-Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Tại BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

-Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng hiệu suất.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin