Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV

Tiếng Trung

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 233/11/6 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

1. Chịu trách nhiệm thực hiện livestream:
- Livestream sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện của công ty
- Có thể trợ live thay phiên cùng với host .
- Quản lý chương trình livestream trên các nền tảng như Sàn Thương Mại Điện Tử TIKTOK , SHOPPE....
- Tạo nội dung livestream hấp dẫn, thu hút sự chú ý của người xem.
2. Tương tác với người xem:
- Trả lời các câu hỏi, phản hồi của người xem trong suốt livestream.
- Duy trì sự tương tác liên tục và tạo kết nối với khán giả.
3. Tối ưu hóa nội dung livestream:
- Xây dựng kế hoạch, kịch bản cho buổi livestream. ( THEO QUY KỊCH BẢN CÔNG TY )
- Phối hợp với các bộ phận VẬN HÀNH, bán hàng để phát triển chiến lược livestream hiệu quả.
4. Phát triển các kỹ năng cá nhân:
- Cải thiện kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trước ống kính.
- Quản lý thời gian và điều chỉnh linh hoạt trong khi livestream.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp: Khả năng diễn đạt rõ ràng, tự tin trước ống kính và giữ sự kết nối với người xem.
- Kỹ năng công nghệ: Hiểu biết về các nền tảng livestream và công cụ hỗ trợ livestream (ví dụ: OBS, phần mềm chỉnh sửa video). ( KHÔNG BIẾT CÓ THỂ ĐÀO TẠO )
- GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG CÀNG TỐT – NẾU CHƯA CÓ KINH NGHIỆM
GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG CÀNG TỐT – NẾU CHƯA CÓ KINH NGHIỆM
- KHÔNG BIẾT TIẾNG TRUNG – YÊU CẦU ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM LIVETREAM MỸ PHẨM
- CÓ CHÚT NGOẠI HÌNH
- Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm hoặc đam mê với livestream là một lợi thế, nhưng không bắt buộc.
- Chăm chỉ và kiên nhẫn: Đảm bảo chất lượng và tương tác tốt trong suốt thời gian livestream.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 13tr – 18tr ( tùy theo kinh nghiệm và có thể giao tiếp tiếng trung ) và thưởng theo hiệu quả công việc
- THỜI GIAN LÀM VIỆC : 14H – 22H ( NGHỈ 1 TIẾNG )
- Thưởng chuyên cần 600.000
- Tiền gửi xe 350.000 / 1 tháng .
- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực livestream.
- Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 233/11/6 đường nguyễn trãi phường 2 quận 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-trung-thu-nhap-13-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job285938
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Tuyển Tiếng Trung AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Tiếng Trung Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 15/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 13/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Tuyển Tiếng Trung AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Tiếng Trung Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 15/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 13/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Trung JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Times Cargo Logistic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Times Cargo Logistic
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
15 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ITG RESOURCES VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ITG RESOURCES VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROTUS STAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROTUS STAR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BENTI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BENTI
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuận Phát Vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuận Phát Vn
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA
2 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH LANBENA
10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 22 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TOPSAIL CHEMICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TOPSAIL CHEMICAL
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TIANLAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TIANLAN VIỆT NAM
17 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 22 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung OPPO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận OPPO VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tiếng Trung JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LANBENA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ LỢI NGUYÊN ĐẠT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ LỢI NGUYÊN ĐẠT VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu FOXLINK VIETNAM CO., LTD
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TENFLYER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TENFLYER
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH MOKSA
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm