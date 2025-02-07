Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 233/11/6 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

1. Chịu trách nhiệm thực hiện livestream:

- Livestream sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện của công ty

- Có thể trợ live thay phiên cùng với host .

- Quản lý chương trình livestream trên các nền tảng như Sàn Thương Mại Điện Tử TIKTOK , SHOPPE....

- Tạo nội dung livestream hấp dẫn, thu hút sự chú ý của người xem.

2. Tương tác với người xem:

- Trả lời các câu hỏi, phản hồi của người xem trong suốt livestream.

- Duy trì sự tương tác liên tục và tạo kết nối với khán giả.

3. Tối ưu hóa nội dung livestream:

- Xây dựng kế hoạch, kịch bản cho buổi livestream. ( THEO QUY KỊCH BẢN CÔNG TY )

- Phối hợp với các bộ phận VẬN HÀNH, bán hàng để phát triển chiến lược livestream hiệu quả.

4. Phát triển các kỹ năng cá nhân:

- Cải thiện kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trước ống kính.

- Quản lý thời gian và điều chỉnh linh hoạt trong khi livestream.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp: Khả năng diễn đạt rõ ràng, tự tin trước ống kính và giữ sự kết nối với người xem.

- Kỹ năng công nghệ: Hiểu biết về các nền tảng livestream và công cụ hỗ trợ livestream (ví dụ: OBS, phần mềm chỉnh sửa video). ( KHÔNG BIẾT CÓ THỂ ĐÀO TẠO )

- GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG CÀNG TỐT – NẾU CHƯA CÓ KINH NGHIỆM

GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG CÀNG TỐT – NẾU CHƯA CÓ KINH NGHIỆM

- KHÔNG BIẾT TIẾNG TRUNG – YÊU CẦU ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM LIVETREAM MỸ PHẨM

- CÓ CHÚT NGOẠI HÌNH

- Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm hoặc đam mê với livestream là một lợi thế, nhưng không bắt buộc.

- Chăm chỉ và kiên nhẫn: Đảm bảo chất lượng và tương tác tốt trong suốt thời gian livestream.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 13tr – 18tr ( tùy theo kinh nghiệm và có thể giao tiếp tiếng trung ) và thưởng theo hiệu quả công việc

- THỜI GIAN LÀM VIỆC : 14H – 22H ( NGHỈ 1 TIẾNG )

- Thưởng chuyên cần 600.000

- Tiền gửi xe 350.000 / 1 tháng .

- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực livestream.

- Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin