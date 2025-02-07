Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV
- Hồ Chí Minh: 233/11/6 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
1. Chịu trách nhiệm thực hiện livestream:
- Livestream sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện của công ty
- Có thể trợ live thay phiên cùng với host .
- Quản lý chương trình livestream trên các nền tảng như Sàn Thương Mại Điện Tử TIKTOK , SHOPPE....
- Tạo nội dung livestream hấp dẫn, thu hút sự chú ý của người xem.
2. Tương tác với người xem:
- Trả lời các câu hỏi, phản hồi của người xem trong suốt livestream.
- Duy trì sự tương tác liên tục và tạo kết nối với khán giả.
3. Tối ưu hóa nội dung livestream:
- Xây dựng kế hoạch, kịch bản cho buổi livestream. ( THEO QUY KỊCH BẢN CÔNG TY )
- Phối hợp với các bộ phận VẬN HÀNH, bán hàng để phát triển chiến lược livestream hiệu quả.
4. Phát triển các kỹ năng cá nhân:
- Cải thiện kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trước ống kính.
- Quản lý thời gian và điều chỉnh linh hoạt trong khi livestream.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng công nghệ: Hiểu biết về các nền tảng livestream và công cụ hỗ trợ livestream (ví dụ: OBS, phần mềm chỉnh sửa video). ( KHÔNG BIẾT CÓ THỂ ĐÀO TẠO )
- GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG CÀNG TỐT – NẾU CHƯA CÓ KINH NGHIỆM
- KHÔNG BIẾT TIẾNG TRUNG – YÊU CẦU ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM LIVETREAM MỸ PHẨM
- CÓ CHÚT NGOẠI HÌNH
- Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm hoặc đam mê với livestream là một lợi thế, nhưng không bắt buộc.
- Chăm chỉ và kiên nhẫn: Đảm bảo chất lượng và tương tác tốt trong suốt thời gian livestream.
Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV Thì Được Hưởng Những Gì
- THỜI GIAN LÀM VIỆC : 14H – 22H ( NGHỈ 1 TIẾNG )
- Thưởng chuyên cần 600.000
- Tiền gửi xe 350.000 / 1 tháng .
- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực livestream.
- Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV
