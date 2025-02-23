Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH đầu tư quản lý Cổ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH đầu tư quản lý Cổ Đức
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công ty TNHH đầu tư quản lý Cổ Đức

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH đầu tư quản lý Cổ Đức

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 33 đường số 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

· 负责公司各项收入、开支的核对与整理统计，监督管控各项预算、成本合规合理性并及时与总公司做好沟通对接；
· 负责公司核对公司各项报销票据、员工考勤，核算人员工资、各项节假日福利开支等；
· 对公司往来账目、资金投入、固定资产等资金动向，各项收入、成本、费用十分清晰，并编制出报表供公司领导层决策；
· 负责公司各项商务活动的票务、场地、接待宴请的安排与预定，确保日程、费用合理无误；
· 负责办公用品、设备、耗材的采购、库存管理和分发，确保物品成本和物品领用合理；
· 完成领导交代的其他事项以及各部门之间需要配合协助的工作；
· 帮助员工购买社保；

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· 女，年龄 20--40 周岁左右；
· 有会计类工作资格证书或者会计方面工作经验。
· 会中文读写，能维持正常的沟通交流；
· 熟练使用 Word、Excle 等办公软件，有一定的数据分析能力；

Tại Công ty TNHH đầu tư quản lý Cổ Đức Thì Được Hưởng Những Gì

· 薪资：15.000.000 VND---30.000.000VND（根据工作经验和综合工作能力再行商定）
· 公司定期组织团建活动;
· 购买社保这些
· 上班时间：9点-18点（灵活时间），从星期一到星期六

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư quản lý Cổ Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đầu tư quản lý Cổ Đức

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 33 đường số 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

