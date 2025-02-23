Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH đầu tư quản lý Cổ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH đầu tư quản lý Cổ Đức
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 33 đường số 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
· 负责公司各项收入、开支的核对与整理统计，监督管控各项预算、成本合规合理性并及时与总公司做好沟通对接；
· 负责公司核对公司各项报销票据、员工考勤，核算人员工资、各项节假日福利开支等；
· 对公司往来账目、资金投入、固定资产等资金动向，各项收入、成本、费用十分清晰，并编制出报表供公司领导层决策；
· 负责公司各项商务活动的票务、场地、接待宴请的安排与预定，确保日程、费用合理无误；
· 负责办公用品、设备、耗材的采购、库存管理和分发，确保物品成本和物品领用合理；
· 完成领导交代的其他事项以及各部门之间需要配合协助的工作；
· 帮助员工购买社保；
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· 女，年龄 20--40 周岁左右；
· 熟练使用 Word、Excle 等办公软件，有一定的数据分析能力；
· 有会计类工作资格证书或者会计方面工作经验。
Tại Công ty TNHH đầu tư quản lý Cổ Đức Thì Được Hưởng Những Gì
· 薪资：15.000.000 VND---30.000.000VND（根据工作经验和综合工作能力再行商定）
· 上班时间：9点-18点（灵活时间），从星期一到星期六
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư quản lý Cổ Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
