Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BERK GEORGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 21 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Từ 21 Triệu

Xây dựng và triển khai các chính sách, quy định về lao động (hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể...).

Quản lý quan hệ lao động: giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tư vấn cho nhân viên và ban lãnh đạo về luật lao động.

Chăm sóc đời sống nhân viên: tổ chức các hoạt động chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng chương trình phúc lợi.

Xây dựng và quản lý hệ thống lương, thưởng: nghiên cứu thị trường, xây dựng quy chế trả lương, quy chế thưởng.

Chấm công, tính lương: quản lý chấm công, tính lương, giải đáp thắc mắc liên quan đến lương.

Thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, TNCN.

Tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển nhân viên, đánh giá nhân viên.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Từ 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại ngữ : Tiếng Trung giao tiếp tốt

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính nhân sự (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ).

Nắm vững kiến thức về luật lao động, BHXH, TNCN.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết xung đột tốt.

Kỹ năng quản lý hồ sơ, dữ liệu.

Sử dụng thành thạo các phần mềm ecxel, word, phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BERK GEORGE Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi năng động, thân thiện;

Lương: 21 triệu

Các chế độ khác: BH XH-YT, chế độ khác;

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

