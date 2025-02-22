Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH FOEI CHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Cao ốc văn phòng Đại Thanh Bình 911 - 913 - 915 - 917 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ quay và lên ý tưởng sáng tạo cho tài khoản

Thành thạo phần mềm chỉnh sửa video như CapCut/JianYing

Quản lý và phân tích dữ liệu tài khoản TikTok

Có thể đi công tác trong và ngoài thành phố (khoảng 1-2 lần/tháng)

Phối hợp và hỗ trợ các công việc văn phòng hàng ngày

Yêu Cầu Công Việc

Thông thạo song ngữ Trung - Việt (bắt buộc nói được tiếng Trung)

Hoạt bát, có tư duy sáng tạo và đam mê edit video

Có sản phẩm video là một lợi thế (chứng minh khả năng sáng tạo/chỉnh sửa)

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có tối đa 1 năm kinh nghiệm đều có thể ứng tuyển

Có thể làm việc linh hoạt, không yêu cầu làm việc cố định tại văn phòng

Quyền Lợi

Lương từ 15 triệu VND + thưởng hiệu suất (có thể lên đến 20 triệu VND)

15 triệu VND

có thể lên đến 20 triệu VND

Du lịch nhóm hàng quý + các buổi ăn uống định kỳ

Đào tạo chuyên sâu về vận hành video ngắn

Hỗ trợ trang thiết bị chuyên nghiệp + không gian sáng tạo tự do

Môi trường trẻ trung, năng động, quản lý linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển

