Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH FOEI CHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH FOEI CHI
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Cao ốc văn phòng Đại Thanh Bình 911
- 913
- 915
- 917 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Hỗ trợ quay và lên ý tưởng sáng tạo cho tài khoản
Thành thạo phần mềm chỉnh sửa video như CapCut/JianYing
Quản lý và phân tích dữ liệu tài khoản TikTok
Có thể đi công tác trong và ngoài thành phố (khoảng 1-2 lần/tháng)
Phối hợp và hỗ trợ các công việc văn phòng hàng ngày
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thông thạo song ngữ Trung - Việt (bắt buộc nói được tiếng Trung)
Hoạt bát, có tư duy sáng tạo và đam mê edit video
Có sản phẩm video là một lợi thế (chứng minh khả năng sáng tạo/chỉnh sửa)
Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có tối đa 1 năm kinh nghiệm đều có thể ứng tuyển
Có thể làm việc linh hoạt, không yêu cầu làm việc cố định tại văn phòng
Hoạt bát, có tư duy sáng tạo và đam mê edit video
Có sản phẩm video là một lợi thế (chứng minh khả năng sáng tạo/chỉnh sửa)
Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có tối đa 1 năm kinh nghiệm đều có thể ứng tuyển
Có thể làm việc linh hoạt, không yêu cầu làm việc cố định tại văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH FOEI CHI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 15 triệu VND + thưởng hiệu suất (có thể lên đến 20 triệu VND)
15 triệu VND
có thể lên đến 20 triệu VND
Du lịch nhóm hàng quý + các buổi ăn uống định kỳ
Đào tạo chuyên sâu về vận hành video ngắn
Hỗ trợ trang thiết bị chuyên nghiệp + không gian sáng tạo tự do
Môi trường trẻ trung, năng động, quản lý linh hoạt
15 triệu VND
có thể lên đến 20 triệu VND
Du lịch nhóm hàng quý + các buổi ăn uống định kỳ
Đào tạo chuyên sâu về vận hành video ngắn
Hỗ trợ trang thiết bị chuyên nghiệp + không gian sáng tạo tự do
Môi trường trẻ trung, năng động, quản lý linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOEI CHI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI