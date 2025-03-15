Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 139 Đường số 7, P Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân., Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn khách hàng online tại văn phòng

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm giáo dục

Thúc đẩy bộ phận sale tin nhắn social

Chăm sóc học viên tái khoá

Quản lí kho (sách và quà tặng, vpp,...)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên ứng viên đã tốt nghiệp cao đẳng/đại học

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng

Có khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng

Kỹ năng thuyết phục và đàm phán tốt

Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt

Cởi mở, thân thiện và nhiệt tình trong công việc

Chịu được áp lực công việc, có tinh thần cầu tiến

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục hoặc bán hàng

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng theo doanh số

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, tư vấn và kiến thức sản phẩm

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Được nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Được làm việc trong môi trường giáo dục, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon

