Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 139 Đường số 7, P Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân., Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tư vấn khách hàng online tại văn phòng
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm giáo dục
Thúc đẩy bộ phận sale tin nhắn social
Chăm sóc học viên tái khoá
Quản lí kho (sách và quà tặng, vpp,...)
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên ứng viên đã tốt nghiệp cao đẳng/đại học
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng
Có khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng
Kỹ năng thuyết phục và đàm phán tốt
Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt
Cởi mở, thân thiện và nhiệt tình trong công việc
Chịu được áp lực công việc, có tinh thần cầu tiến
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục hoặc bán hàng
Tại Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh: Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng theo doanh số
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, tư vấn và kiến thức sản phẩm
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Được nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Được làm việc trong môi trường giáo dục, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
