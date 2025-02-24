Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 00 (nghỉ trưa 1,5 tiếng), Thứ bảy làm việc cách tuần, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

Hỗ trợ cấp trên biên phiên dịch các công việc trong nội bộ và bên ngoài, hỗ trợ triển khai việc phối hợp và hợp tác giữa các phòng ban và khách hàng;

Hỗ trợ cấp trên thiết lập các mục tiêu và kế hoạch làm việc rõ ràng cho đội nhóm, xây dựng lịch trình và chỉ tiêu KPI, giám sát việc thực hiện;

Hỗ trợ cấp trên tổng hợp, sắp xếp và cập nhật dữ liệu kinh doanh, giúp xử lý các tài liệu chính thức (báo cáo, hợp đồng, v.v.);

Hỗ trợ cấp trên thu thập, tìm kiếm và quản lý thông tin, các kênh cần thiết cho sự phát triển kinh doanh;

Hỗ trợ cấp trên trong việc quản lý và phát triển đội nhóm, phản hồi kịp thời và chính xác về các vấn đề phát sinh

Hỗ trợ cấp trên các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cử nhân, thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết chuẩn xác, lưu loát) - HSK:5;

Có khả năng xử lý văn bản, khả năng tư duy logic về dữ liệu và khả năng xử lý công việc;

Làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc chủ động tích cực, nghiêm túc có trách nhiệm;

Kỹ năng giao tiếp và hợp tác tốt, tính cách vui vẻ, cởi mở;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển thị trường B2B, dịch vụ và bán hàng;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty công nghệ, internet;

Ứng viên từng du học Trung Quốc hoặc có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp Trung Quốc là điểm cộng

Khi ứng tuyển vị trí này, vui lòng nộp CV bằng tiếng Trung hoặc song ngữ Trung-Việt.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 16 - 25 triệu VND

Lương cứng: 16 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin