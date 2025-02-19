Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHUNG KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHUNG KIM
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHUNG KIM

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHUNG KIM

Mức lương
Từ 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lương 7.5

- 10 triệu + Hoa hồng, làm tốt có thể có tổng thu nhập >16 triệu mỗi tháng. Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động. Có cơ hội được học tập và phát triển bản thân. Chính sách thưởng Tết và thưởng doanh số theo quy định công ty. Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo Quy định của Luật Lao động Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước., Quận 4

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Từ 16 Triệu

Tư vấn giới thiệu, báo giá dịch vụ, soạn hợp đồng và thông báo chương trình khuyến mãi đến khách hàng.
Đảm bảo chăm sóc mối quan hệ với khách hàng. Quảng bá dịch vụ công ty.
Thực hiện báo cáo ngày, tháng, đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh từng thời điểm.
Quản lý hàng tồn kho, tiền hàng, công nợ với khách hàng.
Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng tiếng Trung cơ bản (HSK4 trở lên)
Có kỹ năng chủ động trong giao tiếp với khách hàng
Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Có tinh thần học hỏi, chịu được áp lực.
Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng.
Hỗ trợ khách online khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHUNG KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 16 triệu VND trở lên
Lương cứng: 7.5 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHUNG KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHUNG KIM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHUNG KIM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 15/28 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

