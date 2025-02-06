Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 110 đường D, khu đô thị Lakeview City, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

+ Theo dõi thời gian giao hàng của đơn hàng, trả lời tin nhắn khách hàng và xử lý các vấn đề hậu mãi.

+ Theo dõi tồn kho trên cửa hàng.

+ Theo dõi video, livestream của đối tác và phản hồi dữ liệu.

+ Tìm kiếm và trao đổi với các KOC để hợp tác làm video và livestream, thống kê số liệu ( sẽ được đào tạo )

+ Công việc theo chỉ đạo của cấp trên.

+ Dịch video ngắn từ Việt sang Trung. ( Khi cần thiết )

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có thể giao tiếp bằng tiếng Trung cơ bản. ( ưu tiên)

+ Có kinh nghiệm vận hành sàn tiktok hoặc shopee ( sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm )

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì

+ Hoa Hồng theo doanh số cao

+ Phụ cấp di chuyển ( nếu xa công ty )

+ Hỗ trợ tiền thuê (nếu ở trọ gần công ty )

+ Tiền Chuyên Cần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin