Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Bennett Wright làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Công Ty TNHH Bennett Wright
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH Bennett Wright

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công Ty TNHH Bennett Wright

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô AL.06b

- 08a và Lô AL.08b

- 12a, đường số 10, khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Đến 15 Triệu

• Hỗ trợ tuyển dụng, phỏng vấn, đào tạo
• Soạn thảo các quy định, quy trình, quy chế, thông báo, quyết định, biễu mẫu... theo yêu cầu của cấp trên.
• Chấm công, tính lương, gửi phiếu lương cho các bộ phận
• Cập nhật công việc thuyên chuyển, bổ nhiệm, điều chỉnh lương, phụ cấp, chế độ nhân sự.
• Chuẩn bị, soạn thảo Tổ chức ký kết: Thỏa thuận làm việc, hợp đồng lao động cho các Bộ phận theo qui định.
• Chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến phúc lợi nhân viên.
• Thực hiện các nghiệp vụ BHXH, công đoàn
• Lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu của công ty
• Các công việc khác do cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

_ Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Quản trị Nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan
_ Tiếng Trung nghe, nói, đọc tốt (HSK 3 trở lên)
_ Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở các công ty sản xuất

Tại Công Ty TNHH Bennett Wright Thì Được Hưởng Những Gì

_ Mức lương thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn
_ Trợ cấp cơm trưa
_ Phụ cấp điện thoại (tùy vị trí và nhu cầu công việc)
_ Xét duyệt tăng lương hàng năm
_ Đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bennett Wright

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bennett Wright

Công Ty TNHH Bennett Wright

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12a, Đường số 10, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông Q7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

