Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Bennett Wright làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô AL.06b - 08a và Lô AL.08b - 12a, đường số 10, khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Đến 15 Triệu

• Hỗ trợ tuyển dụng, phỏng vấn, đào tạo

• Soạn thảo các quy định, quy trình, quy chế, thông báo, quyết định, biễu mẫu... theo yêu cầu của cấp trên.

• Chấm công, tính lương, gửi phiếu lương cho các bộ phận

• Cập nhật công việc thuyên chuyển, bổ nhiệm, điều chỉnh lương, phụ cấp, chế độ nhân sự.

• Chuẩn bị, soạn thảo Tổ chức ký kết: Thỏa thuận làm việc, hợp đồng lao động cho các Bộ phận theo qui định.

• Chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến phúc lợi nhân viên.

• Thực hiện các nghiệp vụ BHXH, công đoàn

• Lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu của công ty

• Các công việc khác do cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

_ Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Quản trị Nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan

_ Tiếng Trung nghe, nói, đọc tốt (HSK 3 trở lên)

_ Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở các công ty sản xuất

Tại Công Ty TNHH Bennett Wright Thì Được Hưởng Những Gì

_ Mức lương thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn

_ Trợ cấp cơm trưa

_ Phụ cấp điện thoại (tùy vị trí và nhu cầu công việc)

_ Xét duyệt tăng lương hàng năm

_ Đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bennett Wright

