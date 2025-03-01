Tuyển Tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Quốc Gia Good Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng, Cầu Giấy - Hồ Chí Minh, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phiên dịch tiếng Trung trong quá trình làm việc với các đối tác, khách hàng của công ty.

- Đàm phán, ký kết Hợp đồng với doanh nghiệp có chủ sở hữu Trung Quốc.

- Dịch tài liệu, báo cáo tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại.

- Nghiên cứu, phát triển lĩnh vực mới liên quan đến giấy phép xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc.

- Các công việc sẽ được hướng dẫn và đào tạo chi tiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Thành thạo tiếng Trung Quốc.

- Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, muốn học hỏi và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

- Có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức chứng nhận, tư vấn ISO hoặc logistics là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Quốc Gia Good Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương ban đầu : 10-15TR ( Hoặc thương lượng khi phỏng vấn), có tăng theo năng lực làm việc thực tế của ứng viên.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6( Thứ 7 + CN nghỉ)

- Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện.

- Công ty đóng 100% BHXH cho nhân viên

- Phúc lợi đầy đủ : Tiền thưởng các ngày lễ, tết theo quy định, ngày sinh nhật, mùng 08/03, 20/10, Trung thu, 01/06, hiếu hỉ….

- Du lịch trong và ngoài nước hàng năm

- Hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết cho công việc

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty (có người nấu cơm siêu ngon, sạch sẽ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Quốc Gia Good Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin