Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Nam Sông Tiền – Tầng 8, 180 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Thao tác hệ thống Siebel: các quy trình liên quan đến đơn hàng....
- Phối hợp sắp xếp, kiểm soát đơn hàng của phòng kinh doanh
- Đôi khi dịch công bố sản phẩm mới, các tài liệu văn bản liên quan tới kinh doanh
- Trợ giúp kinh doanh không biết tiếng Trung
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành tiếng Trung
- Tuổi: 22-35
- Có kinh nghiệm làm tại vị trí tương đương là một lợi thế
- Chăm chỉ, trách nhiệm
- Ưu tiên nữ

Tại CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn: Lương 10tr trở lên tùy năng lực
- Lương thử việc được trả 100%, thời gian thử việc được tính nghỉ phép
- Phụ cấp tiền ăn trưa, xăng xe, chi phí liên lạc điện thoại
- Được hưởng các chế độ thưởng chuyên cần, thưởng hiệu suất làm việc, thưởng thâm niên công tác...
- Xét tăng lương 1 lần / năm theo quy định của công ty
- Được tham gia BHYT + BHXH + BHTN và các chế độ phúc lợi xã hội khác theo luật lao động Việt Nam
- Được hưởng chế độ nghỉ Lễ, tết theo quy định của Luật Lao động và Quy định của công ty.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được cử sang nước ngoài đào tạo
- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 TTTM, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

