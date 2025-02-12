Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Hồ Chí Minh: 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
1.Kiểm tra và đối chiếu các số liệu của các phòng ban từ chi tiết tới các dữ liệu tổng hợp lớn
2.Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được tính toán đúng đắn và khớp với những gì báo cáo đã nêu
3.Hạch toán các tài khoản kế toán như thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, ... Lập quyết toán
4.Theo dõi công nợ của công ty
5.Lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của doanh nghiệp để tiện truy xuất, tra cứu
6.Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán
7.Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu
8.Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2 năm tại vị trí tương đương, nghiệp vụ kế toán thành thạo
Chịu được áp lực cao trong công việc
Nam/nữ dưới 35 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Cung cấp trang thiết bị, đồng phục đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Bao cơm tại nhà hàng.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty (sinh nhật, trợ cấp giáo dục con cái,...)
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, có cơ hội đi tu nghiệp ở các Chi nhánh của Hai Di Lao tại nước ngoài.
Lộ trình thăng tiến cụ thể, rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
