Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Kiểm tra và đối chiếu các số liệu của các phòng ban từ chi tiết tới các dữ liệu tổng hợp lớn

2.Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được tính toán đúng đắn và khớp với những gì báo cáo đã nêu

3.Hạch toán các tài khoản kế toán như thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, ... Lập quyết toán

4.Theo dõi công nợ của công ty

5.Lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của doanh nghiệp để tiện truy xuất, tra cứu

6.Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán

7.Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

8.Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán

Có kinh nghiệm từ 2 năm tại vị trí tương đương, nghiệp vụ kế toán thành thạo

Chịu được áp lực cao trong công việc

Nam/nữ dưới 35 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng nhận lương 85%, tạm khấu trừ thuế TNCN 10%.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cung cấp trang thiết bị, đồng phục đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Bao cơm tại nhà hàng.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty (sinh nhật, trợ cấp giáo dục con cái,...)

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, có cơ hội đi tu nghiệp ở các Chi nhánh của Hai Di Lao tại nước ngoài.

Lộ trình thăng tiến cụ thể, rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin