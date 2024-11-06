Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: P.Quyết Thắng, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện nước Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm giám sát, thực hiện các quy trình làm việc của bộ phận Kỹ thuật theo quy định

Sắp xếp lịch làm việc của nhân viên kỹ thuật và giám sát

Hướng dẫn các nhân viên kỹ thuật về những quy trình làm việc mới

Quản lý các công việc hành chính của bộ phận kỹ thuật: tiếp nhận yêu cầu kiểm tra/ sửa chữa, đề xuất mua hàng, vật tư kỹ thuật, tiếp nhận hồ sơ trang trí nội thất, v.v...

Giám sát nhà thầu thi công trang trí nội thất, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, cơ sở vật chất công cộng hằng ngày tại toà nhà

Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận xử lý các công việc phát sinh liên quan đến công tác kỹ thuật

Phối hợp cùng Ban quản lý tổ chức các sự kiện lễ hội trung thu, 1/6, hội nghị, trang trí Lễ, Tết, ...

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Điện, Điện tử, Điện lạnh, Điện công nghiệp, Xây dựng, Cơ khí và các chuyên ngành liên quan

Kinh nghiệm vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà từ 02 năm trở lên

Có các chứng chỉ quản lý vận hành toà nhà/chung cư, chứng chỉ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộKỹ năng quản lý, phân công, bố trí nhân sự

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, phân tích và dự phòng rủi ro

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương hằng năm theo năng lực

Các chế độ phúc lợi khác: Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định, sinh nhật, cưới hỏi, thưởng lễ tết hàng năm,...

Chính sách mua ưu đãi bất động sản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin