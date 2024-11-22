Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Call Center

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 10, Tòa nhà Thủy Lợi 4, Số 102 Nguyễn Xí, phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Làm việc tại trung tâm tư vấn tổng đài với đầy đủ trang thiết bị làm việc và cơ sở vật chất hỗ trợ công việc.
- Sử dụng hệ thống tổng đài tự động để liên hệ với khách hàng
- Nguồn Data khách hàng sẽ do công ty cung cấp
- Làm việc theo kịch bản có sẵn từ A đến Z
- Thực hiện tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng những thông tin cần thiết để tiến hành đặt hàng sản phẩm và dịch vụ thông qua kênh tổng đài, email, zalo,...

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tư vấn là một lợi thế.
- Chấp nhận đào tạo những ứng viên chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng có tinh thần học hỏi, chăm chỉ.
- Giọng nói dễ nghe.
- Có kỹ năng xử lý tình huống tốt.
- Có trách nhiệm với công việc được giao
- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn khách hàng.
- Làm việc tại công ty không đi thị trường.

Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lựa chọn 1 trong 2 dự án làm việc:
- Dự án Tư vấn khách hàng Smart shopping: Lương cứng và phụ cấp: 6.700.000 – 7.000.000 + Thưởng năng lực (1.000.000 - 4.000.000).
- Dự án Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt: Tổng thu nhập từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/ tháng (Lương cứng và phụ cấp: 6.700.000 – 7.000.000 + Hoa hồng và thưởng không giới hạn theo doanh số). Sản phẩm chăm sóc sức khỏe giá thành bán chỉ từ 1 đến 3 triệu.
- Thử việc 2 tháng hưởng 100% Thu nhập.
- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
- Chế độ BHXH, BHYT, lương tháng 13, phép năm... đầy đủ theo quy định.
- Được công ty mua bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt và khám sức khỏe định kỳ.
- Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và các kỹ năng về tư vấn – xử lý tình huống với khách hàng.
- Được tham gia các hoạt động của công ty như Team building, Company trips, Party...
- Quy trình đánh giá và phát triển rõ ràng theo lộ trình cụ thể.
- Xét tăng lương theo năng lực và theo thâm niên làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 6F, An Sơn Building, 178/8 Nguyễn Văn Thương, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

