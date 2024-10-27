Tuyển Trình Dược Viên Kênh ETC thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện một cách hiệu quả các chiến lược phát triển địa bàn phù hợp với chính sách của công ty

- Thường xuyên theo dõi nắm bắt địa bàn từ đó đưa ra kế hoạch phát triển phù hợp với mục tiêu để đạt được doanh số đề ra

- Phát triển các sản phẩm mới cũng như những sản phẩm key tại các bệnh viện, phòng khám

- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh

- Lập kế hoạch phát triển địa bàn, hướng đến các khách hàng tiềm năng

- Cập nhật, báo cáo, phân loại khách hàng cho quản lý

- Cung cấp những thông điệp sản phẩm (Key message) thông qua các công cụ hỗ trợ (Visual Aids)

- Xây dựng niềm tin, mối quan hệ với khách hàng trên cơ sở tuân thủ Bộ nguyên tắc của Alleviare (Alleviare code of Conduct)

- Mở rộng , tìm kiếm các khách hàng mới

- Đảm bảo việc nộp đầy đủ và đúng thời gian các báo cáo

- Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí địa bàn muốn ứng tuyển Có bằng trung cấp/ cao đẳng dược Khả năng giao tiếp tốt Có mối quan hệ với các nhà thuốc, bệnh viện, phòng khám,...

Tại Alleviare Life Sciences LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + thưởng Được xét tăng lương hàng năm Tham gia đóng BHXH Tham gia du lịch thường niên, cùng các hoạt động ngày lễ do Công ty tổ chức Tham gia đào tạo, huấn luyện Môi trường làm việc nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alleviare Life Sciences LTD

