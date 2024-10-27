Tuyển Trình Dược Viên Kênh ETC thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Alleviare Life Sciences LTD
- Hà Nội: TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện một cách hiệu quả các chiến lược phát triển địa bàn phù hợp với chính sách của công ty
- Thường xuyên theo dõi nắm bắt địa bàn từ đó đưa ra kế hoạch phát triển phù hợp với mục tiêu để đạt được doanh số đề ra
- Phát triển các sản phẩm mới cũng như những sản phẩm key tại các bệnh viện, phòng khám
- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh
- Lập kế hoạch phát triển địa bàn, hướng đến các khách hàng tiềm năng
- Cập nhật, báo cáo, phân loại khách hàng cho quản lý
- Cung cấp những thông điệp sản phẩm (Key message) thông qua các công cụ hỗ trợ (Visual Aids)
- Xây dựng niềm tin, mối quan hệ với khách hàng trên cơ sở tuân thủ Bộ nguyên tắc của Alleviare (Alleviare code of Conduct)
- Mở rộng , tìm kiếm các khách hàng mới
- Đảm bảo việc nộp đầy đủ và đúng thời gian các báo cáo
- Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí địa bàn muốn ứng tuyển
Có bằng trung cấp/ cao đẳng dược
Khả năng giao tiếp tốt
Có mối quan hệ với các nhà thuốc, bệnh viện, phòng khám,...
Tại Alleviare Life Sciences LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + thưởng
Được xét tăng lương hàng năm
Tham gia đóng BHXH
Tham gia du lịch thường niên, cùng các hoạt động ngày lễ do Công ty tổ chức
Tham gia đào tạo, huấn luyện
Môi trường làm việc nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alleviare Life Sciences LTD
