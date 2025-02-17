Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

* DOANH SỐ

- Lập kế hoạch bán hàng trong tháng.

- Hoàn thành doanh số và chỉ tiêu KPI.

* PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

- Thực hiện đầy đủ và chính xác các chương trình Marketing, chăm sóc khách hàng

- Nghiên cứu thị trường, thường xuyên cập nhật các thông tin khách hàng, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh; lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng.

- Mở rộng xây dựng các mối quan hệ, phát triển các mối quan hệ để mở rộng thị trường.

- Khai thác thị trường có tiềm năng mang lại nhiều hoạt động bán hàng

* THÚC ĐẨY BÁN HÀNG

- Giới thiệu sản phẩm/chào bán các sản phẩm của công ty đến khách hàng là: nhà thuốc, chuỗi hệ thống nhà thuốc,…

- Tạo dựng mối quan hệ với khách hàng và quản lý địa bàn được giao.

- Thu thập thông tin khách hàng, đối thủ cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, giá cả đưa ra các đề xuất nhằm phát triển cũng như kiểm soát tốt thị trường.

* Quyền lợi:

- Thu nhập (tốt) = lương cơ bản + Phụ cấp + lương kpi + % hoa hồng + thưởng nóng+ thưởng quý, năm

- Du lịch trong & ngoài nước 2 - 3 lần/năm