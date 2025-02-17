Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ, An Giang, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

* DOANH SỐ
- Lập kế hoạch bán hàng trong tháng.
- Hoàn thành doanh số và chỉ tiêu KPI.
* PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
- Thực hiện đầy đủ và chính xác các chương trình Marketing, chăm sóc khách hàng
- Nghiên cứu thị trường, thường xuyên cập nhật các thông tin khách hàng, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh; lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng.
- Mở rộng xây dựng các mối quan hệ, phát triển các mối quan hệ để mở rộng thị trường.
- Khai thác thị trường có tiềm năng mang lại nhiều hoạt động bán hàng
* THÚC ĐẨY BÁN HÀNG
- Giới thiệu sản phẩm/chào bán các sản phẩm của công ty đến khách hàng là: nhà thuốc, chuỗi hệ thống nhà thuốc,…
- Tạo dựng mối quan hệ với khách hàng và quản lý địa bàn được giao.
- Thu thập thông tin khách hàng, đối thủ cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, giá cả đưa ra các đề xuất nhằm phát triển cũng như kiểm soát tốt thị trường.
* Quyền lợi:
- Thu nhập (tốt) = lương cơ bản + Phụ cấp + lương kpi + % hoa hồng + thưởng nóng+ thưởng quý, năm
- Du lịch trong & ngoài nước 2 - 3 lần/năm

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 1, số 968 đường Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

