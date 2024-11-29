Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG
- Hà Nội: TP Việt Trì ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Đến các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn được phân công để gặp gỡ các bác sĩ tư vấn các sản phẩm về thuốc và thực phẩm chức năng công ty đang kinh doanh.
- Chăm sóc khách hàng, duy trì các mối quan hệ đã có, phát triển khách hàng mới. - Báo cáo tình hình thị trường thường xuyên cho cấp trên, lên kế hoạch làm việc hàng tuần.
- Tham dự các cuộc họp công ty, cập nhật thông tin sản phẩm mới, các buổi đào tạo kỹ năng bán hàng.
- Thường xuyên lưu trữ thông tin về các đơn hàng, lượng mua hàng, địa chỉ liên hệ của khách hàng để sử dụng khi cần thiết, phát triển danh sách khách hàng trong địa bàn được giao.
- Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh và các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của công ty.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch), thưởng lương tháng 13.
Được phát triển sâu về bán hàng, môi trường bán hàng chuyên nghiệp.
Chế độ du lịch hàng năm theo quy định công ty (tối thiểu mỗi năm 1 lần).
Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
