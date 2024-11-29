Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

- Đến các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn được phân công để gặp gỡ các bác sĩ tư vấn các sản phẩm về thuốc và thực phẩm chức năng công ty đang kinh doanh.

- Chăm sóc khách hàng, duy trì các mối quan hệ đã có, phát triển khách hàng mới. - Báo cáo tình hình thị trường thường xuyên cho cấp trên, lên kế hoạch làm việc hàng tuần.

- Tham dự các cuộc họp công ty, cập nhật thông tin sản phẩm mới, các buổi đào tạo kỹ năng bán hàng.

- Thường xuyên lưu trữ thông tin về các đơn hàng, lượng mua hàng, địa chỉ liên hệ của khách hàng để sử dụng khi cần thiết, phát triển danh sách khách hàng trong địa bàn được giao.

- Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh và các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của công ty.