Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Địa bàn làm việc: Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An.

Giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng/nhà thuốc. Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách bán hàng từ công ty đến khách hàng. Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng. Thực hiện việc chào bán các sản phẩm của công ty tới các Nhà thuốc, Quầy thuốc... và theo đúng lộ trình tuyến đã phân công. Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm. Duy trì các mối quan hệ cũ, phát triển và mở rộng độ phủ điểm bán. Thu thập cung cấp những thông tin về các sản phẩm cạnh tranh từ đó lập đề xuất tham mưu cho cấp Quản lý trực tiếp về các chính sách bán hàng, marketing. Phối hợp cùng các bộ phận khác (Marketing, Kế toán bán hàng, Kế toán công nợ, Giao vận) để đảm bảo công việc bán hàng thuận lợi; tối ưu được hiệu suất bán hàng Theo dõi công nợ, tồn kho – Báo cáo các kết quả kinh doanh với cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Y dược, kinh tế, quản trị kinh doanh... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết phục khách hàng Khả năng làm việc nhóm, nhiệt tình, năng động trông công việc

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Lương + Phụ cấp + Thưởng DS từ 10tr trở lên Thưởng tháng 13, Du lịch; Nghỉ Lễ/Tết, đóng BHXH + BHYT + BHTN theo quy định Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện phát triển kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest

