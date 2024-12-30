Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Kim Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm của công ty, và doanh số bán hàng trên địa bàn được giao.

- Chăm sóc khách hàng, thu thập thông tin về sản phẩm, phản hồi của khách hàng và các hoạt động của các đối thủ cạnh tranh.

- Báo cáo trực tiếp đến quản lý và thực hiện các yêu cầu công việc được giao.

- Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

**Yêu cầu công việc:

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành nghề (Ưu tiên cao đẳng Dược & Kinh Tế)

- Ngành nghề ưu tiên: Y tế – Dược, Quản trị kinh doanh, Tiếp thị.

- Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

- Yêu cầu có phương tiện đi lại, giờ giấc linh hoạt.

**Quyền lợi được hưởng:

- Mức lương thương lượng.

Tại Công ty TNHH Dược Kim Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian bắt đầu làm việc: Ngay sau khi phỏng vấn đạt.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Nghỉ: Chủ nhật, ngày Lễ, ngày Tết theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Kim Đô

