Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Khánh Hoà

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách một số bệnh viện và phòng khám tiềm năng ở tỉnh Khánh Hòa và một số phần của tỉnh Lâm Đồng

Triển khai thành công danh sách đấu thầu cho các sản phẩm phụ trách

Đảm bảo thực hiện các kế hoạch kinh doanh của công ty theo các mục tiêu hàng quý và hàng năm cho mỗi năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Y khoa hoặc Dược (hoặc bằng cấp Khoa học tương tự)

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với các kênh bệnh viện (Đặc biệt là phân khúc Bệnh viện Tư nhân & Phòng khám... ở thành phố Nha Trang) và các sản phẩm dược phẩm ở các thành phố Nha Trang & Đà Lạt

Thành thạo trong quy trình đưa sản phẩm vào danh sách đấu thầu và quy trình đấu thầu

Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ

Có thể đọc và viết tiếng Anh (ưu tiên) nhưng không bắt buộc

Ưu tiên cho các ứng viên bắt đầu làm việc sớm vào tháng 4/tháng 5 năm 2025

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM

