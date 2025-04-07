Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa:
- Khánh Hoà
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách một số bệnh viện và phòng khám tiềm năng ở tỉnh Khánh Hòa và một số phần của tỉnh Lâm Đồng
Triển khai thành công danh sách đấu thầu cho các sản phẩm phụ trách
Đảm bảo thực hiện các kế hoạch kinh doanh của công ty theo các mục tiêu hàng quý và hàng năm cho mỗi năm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng Y khoa hoặc Dược (hoặc bằng cấp Khoa học tương tự)
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với các kênh bệnh viện (Đặc biệt là phân khúc Bệnh viện Tư nhân & Phòng khám... ở thành phố Nha Trang) và các sản phẩm dược phẩm ở các thành phố Nha Trang & Đà Lạt
Thành thạo trong quy trình đưa sản phẩm vào danh sách đấu thầu và quy trình đấu thầu
Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ
Có thể đọc và viết tiếng Anh (ưu tiên) nhưng không bắt buộc
Ưu tiên cho các ứng viên bắt đầu làm việc sớm vào tháng 4/tháng 5 năm 2025
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
