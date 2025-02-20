Tuyển Trình dược viên JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 12/2 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh - Miền Trung - Miền Nam - Miền Tây, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến nhà thuốc ở địa bàn được giao.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và phát triển địa bàn tiềm năng

Thu thập phản hồi của khách hàng và thông tin thị trường.

Đảm bảo doanh số tại khu vực được phân công.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 20-35

Siêng năng, trung thực

Chịu khó học hỏi

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Phụ cấp (thỏa thuận), Thu nhập trung bình trên 10M.

HĐLĐ, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật lao đông

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Được đào tạo hướng dẫn phát triển nghề nghiệp lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

