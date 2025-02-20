Tuyển Trình dược viên JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
JobsGO Recruit

Trình dược viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 12/2 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

- Miền Trung

- Miền Nam

- Miền Tây, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến nhà thuốc ở địa bàn được giao.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và phát triển địa bàn tiềm năng
Thu thập phản hồi của khách hàng và thông tin thị trường.
Đảm bảo doanh số tại khu vực được phân công.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 20-35
Siêng năng, trung thực
Chịu khó học hỏi
Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Phụ cấp (thỏa thuận), Thu nhập trung bình trên 10M.
HĐLĐ, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật lao đông
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Được đào tạo hướng dẫn phát triển nghề nghiệp lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

