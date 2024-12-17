Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 30 Triệu

Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM

Trợ giảng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Phối hợp với các trường cao đẳng, đại học để thực hiện công tác đào tạo:
Hướng dẫn giảng viên về lý thuyết và thực hành Thị giác máy.
Đào tạo sinh viên về các kỹ thuật và ứng dụng thực tế trong lĩnh vực Vision.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm chuyên môn:
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Thị giác máy (Vision).
Có nền tảng lập trình ít nhất một trong các ngôn ngữ: C++, C#, hoặc Python.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm Vision như: VisionPro, OPT, Luster, VisionMaster, Halcon, OpenCV...
2. Trách nhiệm công việc:
Thử việc từ 1-2 tháng, tuân theo tiêu chuẩn đào tạo của công ty.
Phối hợp với các trường cao đẳng, đại học để thực hiện công tác đào tạo:
Hướng dẫn giảng viên về lý thuyết và thực hành Thị giác máy.
Đào tạo sinh viên về các kỹ thuật và ứng dụng thực tế trong lĩnh vực Vision.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
3. Kỹ năng ngôn ngữ:
Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường văn phòng hiện đại, chuyên nghiệp, năng động.
Được tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Được cử đi đào tạo tại Trung Quốc
Được nghỉ 2 thứ 7 và 4 chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2.LK01 - 05, 01 - 06, đường Lạc Long Quân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-giang-thu-nhap-18-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-bac-ninh-job270275
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Trợ giảng TAHK Foundation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Trợ giảng Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Trợ giảng KinderWorld Education Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 10/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 26/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 29 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 7 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Trợ giảng TAHK Foundation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Trợ giảng Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Trợ giảng KinderWorld Education Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 10/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 26/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất