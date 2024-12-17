Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM
Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
Phối hợp với các trường cao đẳng, đại học để thực hiện công tác đào tạo:
Hướng dẫn giảng viên về lý thuyết và thực hành Thị giác máy.
Đào tạo sinh viên về các kỹ thuật và ứng dụng thực tế trong lĩnh vực Vision.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Kinh nghiệm chuyên môn:
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Thị giác máy (Vision).
Có nền tảng lập trình ít nhất một trong các ngôn ngữ: C++, C#, hoặc Python.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm Vision như: VisionPro, OPT, Luster, VisionMaster, Halcon, OpenCV...
2. Trách nhiệm công việc:
Thử việc từ 1-2 tháng, tuân theo tiêu chuẩn đào tạo của công ty.
Phối hợp với các trường cao đẳng, đại học để thực hiện công tác đào tạo:
Hướng dẫn giảng viên về lý thuyết và thực hành Thị giác máy.
Đào tạo sinh viên về các kỹ thuật và ứng dụng thực tế trong lĩnh vực Vision.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
3. Kỹ năng ngôn ngữ:
Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Trung hoặc tiếng Anh.
Tại CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường văn phòng hiện đại, chuyên nghiệp, năng động.
Được tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Được cử đi đào tạo tại Trung Quốc
Được nghỉ 2 thứ 7 và 4 chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
