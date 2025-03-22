Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GALVIN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GALVIN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: ô 9
- 10, lô B7, khu nhà ở đường sắt, đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ học viên giải đáp thắc mắc và hướng dẫn học tập ngoài giờ học.
Tham gia các hoạt động của trường/trung tâm, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình giảng dạy.
Hỗ trợ giáo viên chính các hoạt động của lớp
Quản lý trật tự lớp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.
Có khả năng tạo lập mối quan hệ tốt với học viên và đồng nghiệp.
Thích con nít, môi trường đông học sinh cấp 1
Có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, nhiệt tình và năng động.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL,...) là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GALVIN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các lớp trình độ khác nhau để luyện tập kĩ năng sư phạm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GALVIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
