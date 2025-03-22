Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GALVIN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: ô 9 - 10, lô B7, khu nhà ở đường sắt, đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Trợ giảng tiếng Anh

Hỗ trợ học viên giải đáp thắc mắc và hướng dẫn học tập ngoài giờ học.

Tham gia các hoạt động của trường/trung tâm, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình giảng dạy.

Hỗ trợ giáo viên chính các hoạt động của lớp

Quản lý trật tự lớp

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Có khả năng tạo lập mối quan hệ tốt với học viên và đồng nghiệp.

Thích con nít, môi trường đông học sinh cấp 1

Có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, nhiệt tình và năng động.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL,...) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GALVIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia các lớp trình độ khác nhau để luyện tập kĩ năng sư phạm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GALVIN

