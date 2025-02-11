Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, Dịch vụ và Thương mại An Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Sản xuất, Dịch vụ và Thương mại An Tâm
- Hà Nội: 40 – 60 triệu
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) sau thời gian thử việc;
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty (nghỉ mát, lương thưởng, lễ Tết,...);
- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo quy định công ty;
- Được tham gia đào tạo kĩ năng, nghiệp vụ
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 40 - 60 Triệu
- Lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chuỗi hệ thống cửa hàng theo tiêu chí BGĐ đề ra
- Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của khối cửa hàng & kênh bán hàng online (mục tiêu chiến lược, mục tiêu hoạt động, mục tiêu báo cáo, mục tiêu tuân thủ)
- Đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm, dịch vụ của Công ty đến tay Khách hàng
- Đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân viên, Khách hàng và tài sản của Công ty tại các cửa hàng
- Đảm bảo thực hiện các quy định về quản lý thu, chi, hàng hóa xuất nhập, kiểm kê hàng hóa, tài sản, CCDC theo quy định của Công ty, tỷ lệ hao hụt hỏng hủy theo định mức
- Đảm bảo cập nhật dữ liệu lên hệ thống phần mềm của Công ty chính xác, kịp thời và báo cáo theo quy định của Công ty
- Quản lý bên thứ ba để đảm bảo cửa hàng vận hành ổn định
- Đề xuất các chương trình MKT để thúc đẩy quảng bá thương hiệu, thúc đẩy doanh số
- Đề xuất các sản phẩm mới để đa dạng sản phẩm và phát triển phân khúc sản phẩm
- Tham gia các dự án ngắn hạn do BGĐ đề ra để xây dựng hệ thống Công ty.
Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý Quản lý vận hành/ Trưởng phòng Kinh doanh ở Công ty F&B
Kiến thức, hiểu biết rõ về Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh,Quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro, Quản trị truyền thông
Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: 28 - 45
Linh hoạt về thời gian làm việc
Hiểu biết sâu sắc về Khách hàng, thị trường ngành F&B
Kỹ năng: Lập kế hoạch ngắn hạn và trung hạn, giải quyết và quản lý xung đột; lắng nghe, dẫn dắt, đào tạo đội ngũ; Đàm phán cấp cao, báo cáo, thuyết trình, lãnh đạo đội nhóm; Kỹ năng phân tích, tư duy sáng tạo
Tại Công ty TNHH Sản xuất, Dịch vụ và Thương mại An Tâm Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất, Dịch vụ và Thương mại An Tâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI