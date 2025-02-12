Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 11, tòa nhà HL, ngõ 82, Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành:

Quản lý, giám sát và theo dõi việc thực hiện các công việc theo yêu cầu của Giám đốc.

Tiếp nhận, triển khai các chỉ đạo từ Giám đốc tới các phòng ban, đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.

Làm các báo cáo thống kê công việc theo yêu cầu

Giao tiếp tiếng Anh với các đối tác và khách hàng khi cần

Truyền đạt và giám sát thực hiện chỉ đạo:

Truyền đạt chính xác và kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Giám đốc tới các đầu mối thực hiện.

Giám sát, theo dõi tiến độ, phân tích, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc.

Phối hợp với các phòng ban:

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận để nắm rõ tình hình hoạt động, hỗ trợ triển khai công việc theo chỉ đạo của Giám đốc.

Đảm bảo sự liên kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận để đạt hiệu quả công việc cao nhất.

Tham mưu, đề xuất chiến lược:

Nắm bắt tình hình thị trường và nội bộ công ty, tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý và phát triển.

Đưa ra các đề xuất, giải pháp hỗ trợ Giám đốc trong công tác điều hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật, Ngoại thương...

Sử dụng thành thạo Tiếng Anh kỹ năng nói và viết.

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt.

Tinh thần kỷ luật cao, chịu khó học hỏi.

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí trợ lý/thư ký Giám đốc hoặc các vị trí tương đương.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo.

Khả năng làm việc độc lập và chủ động.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint...).

Tại Công ty TNHH SETA international Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, tết, thưởng dự án... theo quy định của công ty.

Được nghỉ thứ 7, chủ nhật.

Cơ hội được đào tạo và làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc, phát triển tư duy quản lý và chiến lược.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SETA international Việt Nam

