Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 5 Glaxy 1, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia cùng sếp trong các hoạt động đám phán, kinh doanh, nhà cung cấp.
Gọi điện tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.
Tham gia, hỗ trợ trong công tác soạn thảo văn bản theo sự phân công của các cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chỉ tuyển nữ, ưu tiên về ngoại hình
Ưu tiên ngoại ngữ tiếng Anh, Trung.
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kỹ năng: Làm việc nhóm, hỗ trợ, phối hợp liên phòng ban với bộ phận Bán hàng, phát triển kinh doanh và cộng tác viên; giao tiếp tốt.
Thành thạo tin học văn phòng;
Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Nhiệt tình, mong muốn làm việc gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trên 7-20 triệu (thỏa thuận khi ứng tuyển)
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động;
Được nghỉ lễ, tết theo quy định của luật lao động
Du lịch, nghỉ mát hàng năm, thưởng Lễ, Tết...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
