Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Glaxy 1, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia cùng sếp trong các hoạt động đám phán, kinh doanh, nhà cung cấp.

Gọi điện tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.

Tham gia, hỗ trợ trong công tác soạn thảo văn bản theo sự phân công của các cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ tuyển nữ, ưu tiên về ngoại hình

Ưu tiên ngoại ngữ tiếng Anh, Trung.

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kỹ năng: Làm việc nhóm, hỗ trợ, phối hợp liên phòng ban với bộ phận Bán hàng, phát triển kinh doanh và cộng tác viên; giao tiếp tốt.

Thành thạo tin học văn phòng;

Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Nhiệt tình, mong muốn làm việc gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trên 7-20 triệu (thỏa thuận khi ứng tuyển)

Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động;

Được nghỉ lễ, tết theo quy định của luật lao động

Du lịch, nghỉ mát hàng năm, thưởng Lễ, Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.