Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 19 Triệu

Mức lương 16 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 16 - 19 Triệu

Phân tích dữ liệu thông tin đầu vào, giám sát và điều hành các chỉ số Marketing.

Lên kịch bản, check duyệt video phối hợp cùng CV Content Branding & CV Video Editor sản xuất các video quảng cáo trên các nền tảng.

Phân tích, báo cáo, đề xuất cho TGĐ về các quyết định liên quan đến các chỉ số Marketing.

Tiếp cận nhanh các vấn đề mới, nắm rõ các quy trình làm việc trong công tác điều hành, kịp thời phát hiện những vấn đề còn bất cập để tham mưu với TGĐ có giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 16 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 23 - 28 tuổi.

Giới tính: Nữ

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Marketing, Tài chính v.v...

Vi tính: Kỹ năng văn phòng.

Yêu cầu có kinh nghiệm Content Marketing từ 2 năm trở lên, có khả năng sáng tạo và phát triển nội dung, mạnh về phần chuyển đổi data.

Cẩn thận, tỉ mỉ.

Có định hướng phát triển sâu trong lĩnh vực Marketing.

Biết sử dụng AI hỗ trợ trong công việc (ChatGPT, Gemini,...)

Có kiến thức nền về Marketing.

Có tư duy Kinh doanh và khả năng phân tích xử lý số liệu

Có khả năng checking, follow công việc của đội nhóm, khả năng làm việc chi tiết, tỉ mỉ.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Kỹ năng quản lý thời gian tốt, xử lý tình huống tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt. Chịu được áp lực cao trong công việc

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng:15.000.000vnđ - 18.000.000vnđ/tháng + Thưởng KPIs

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.

Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty

Đặc biệt: Cơ hội học hỏi và làm việc với các kênh social lớn khác thuộc tập đoàn.

Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: content SEO, Content viral, content quảng cáo.

Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing.

Lộ trình thăng tiến lên vị trí trợ lý tổng Marketing tổng hoặc trưởng phòng Digital Marketing.

Phụ cấp công tác.

Đóng BHXH, BHYT.

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4, 1/5, ...).

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.

Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders.

Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

