Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
- Hải Phòng: Tòa nhà BRG Legend Hải Phòng, Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hỗ trợ thực hiện các công việc trong công ty theo yêu cầu của giám đốc.
Thực hiện các công việc như lên lịch trình, sắp xếp cuộc họp, gặp gỡ với đối tác, khách hàng,...
Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định đã đề ra
Hậu cần hỗ trợ các chương trình sự kiện, teambuilding... của công ty.
Hỗ trợ các công tác về nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, các buổi họp nội bộ cho tổ chức,...
Xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của công ty để lập kế hoạch hoạt động cho mỗi phòng ban và báo cáo tình hình thực hiện cho giám đốc.
Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề về tài chính và nội bộ của công ty
Lên kế hoạch và xây dựng bộ quy tắc ứng xử, quy định nội bộ trong công ty.
Hình thành quy trình hoạt động, làm việc cho mỗi phòng ban.
Giám sát và xử lý nội bộ nếu có bất kỳ vi phạm nào diễn ra, nâng cao tính hiệu quả trong việc vận hành quy định của công ty.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trên 1 năm vị trí tương tự
Có trình độ học vấn từ Cao đẳng trở lên. Ưu tiên Đại học
Học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh là 1 lợi thế
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng và phần mềm quản lý dữ liệu thông dụng của các doanh nghiệp hiện nay.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: 500k/tháng
Được hưởng chế độ BHXH & BHYT theo luật lao động Việt Nam, thưởng tháng 13, ngày Lễ tết, ... và các phúc lợi khác của công ty.
Chính sách lương, thưởng: minh bạch, công bằng, cạnh tranh theo năng lực bản thân và kết quả công việc.
Được tham gia các hoạt động Teambuilding, party,...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn minh và đoàn kết
Được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng bản thân một cách dân chủ
Hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
