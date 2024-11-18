Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tòa nhà BRG Legend Hải Phòng, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hỗ trợ thực hiện các công việc trong công ty theo yêu cầu của giám đốc.

Thực hiện các công việc như lên lịch trình, sắp xếp cuộc họp, gặp gỡ với đối tác, khách hàng,...

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định đã đề ra

Hậu cần hỗ trợ các chương trình sự kiện, teambuilding... của công ty.

Hỗ trợ các công tác về nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, các buổi họp nội bộ cho tổ chức,...

Xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của công ty để lập kế hoạch hoạt động cho mỗi phòng ban và báo cáo tình hình thực hiện cho giám đốc.

Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề về tài chính và nội bộ của công ty

Lên kế hoạch và xây dựng bộ quy tắc ứng xử, quy định nội bộ trong công ty.

Hình thành quy trình hoạt động, làm việc cho mỗi phòng ban.

Giám sát và xử lý nội bộ nếu có bất kỳ vi phạm nào diễn ra, nâng cao tính hiệu quả trong việc vận hành quy định của công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ngoại hình, tự tin, giao tiếp tốt, ham học hỏi là 1 lợi thế.

Có kinh nghiệm trên 1 năm vị trí tương tự

Có trình độ học vấn từ Cao đẳng trở lên. Ưu tiên Đại học

Học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh là 1 lợi thế

Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng và phần mềm quản lý dữ liệu thông dụng của các doanh nghiệp hiện nay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.500.000 VND/tháng

Phụ cấp: 500k/tháng

Được hưởng chế độ BHXH & BHYT theo luật lao động Việt Nam, thưởng tháng 13, ngày Lễ tết, ... và các phúc lợi khác của công ty.

Chính sách lương, thưởng: minh bạch, công bằng, cạnh tranh theo năng lực bản thân và kết quả công việc.

Được tham gia các hoạt động Teambuilding, party,...

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn minh và đoàn kết

Được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng bản thân một cách dân chủ

Hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin