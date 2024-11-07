Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 401B Vũ Tông Phan, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý dữ liệu khách hàng: Chăm sóc, cập nhật, theo dõi và quản lý toàn bộ dữ liệu khách hàng của Công ty, đảm bảo tính chính xác và cập nhật và đưa ra giải pháp khi xảy ra vấn đề.
Quản lý dữ liệu khách hàng:
Theo dõi hoạt động kinh doanh: Giám sát quá trình bán hàng và chăm sóc khách hàng của nhân viên kinh doanh, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ quy trình.
Theo dõi hoạt động kinh doanh:
Làm việc với các bộ phận liên quan: Cập nhật kịch bản sale, tài liệu bán hàng
Xử lý dữ liệu từ Marketing: Tiếp nhận và xử lý dữ liệu khách hàng từ bộ phận Marketing một cách kịp thời và chính xác.
Xử lý dữ liệu từ Marketing:
Xây dựng quy trình: Tham gia vào việc xây dựng, cải tiến và tối ưu hóa hệ thống quy trình quản lý, đánh giá hiệu quả kinh doanh.
Xây dựng quy trình:
Báo cáo: Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của quản lý, cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh..
Báo cáo:
Hỗ trợ : Hỗ trợ quản lý trong việc sắp xếp, bố trí công việc và phân công nhiệm vụ cho nhân viên.
Hỗ trợ :
Thực hiện các nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ khác:

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, trợ lý. Độ tuổi 1995-2000
Kinh nghiệm:
Kỹ năng:
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel,google sheet.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt.
Khả năng xử lý và phân tích số liệu, tổng hợp, báo cáo,
Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, kiên nhẫn và có trí nhớ tốt.
Chịu được áp lực công việc cao. Không vướng bận con nhỏ.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000đ - 12.000.000đ + KPIs (Tổng thu nhập 10tr - 20tr)
Phụ cấp ăn trưa: 500.000đ
Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định tài chính của công ty.
Lương Tháng 13, Xét tăng lương, thưởng, thăng cấp bậc theo đề xuất và hiệu quả công việc,...
Lễ Tết, Sinh nhật, Hiếu Hỉ, Ốm đau, Thai sản, Party, du lịch hàng năm,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23, Ngõ 97/16 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

