Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: Lô III - 6, Khu C mở rộng, Khu công nghiệp Sa Đéc, Xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, TP Sa Đéc

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hỗ trợ phòng kinh doanh thực hiện các nhiệm vụ hành chính, bao gồm xử lý và theo dõi đơn hàng.

Phối hợp với bộ phận hậu cần để đảm bảo giao sản phẩm đúng hạn.

Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Chuẩn bị báo cáo bán hàng và hỗ trợ tạo bài thuyết trình.

Xử lý các yêu cầu của khách hàng và phản hồi kịp thời.

Hỗ trợ chuẩn bị đề xuất bán hàng và hợp đồng.

Điều phối giao tiếp giữa phòng kinh doanh và khách hàng.

Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp và sự kiện bán hàng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp về Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan là một lợi thế.

Thành thạo Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng tiếng Anh để đọc và viết.

Ưu tiên có kinh nghiệm trước đây trong vai trò hỗ trợ bán hàng hoặc hành chính.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong vai trò hỗ trợ bán hàng hoặc hành chính.

Kiến thức cơ bản về nuôi trồng thủy sản hoặc sản phẩm thức ăn thủy sản là một lợi thế.

Cẩn thận, trung thực và chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng tháng 13, Bonus Perfermance vào cuối năm.

Review 1 lần/năm.

Đóng BHXH full lương.

Cấp laptop làm việc.

Du lịch, quà tặng dịp sinh nhật, lễ, tết,...

Môi trường quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin