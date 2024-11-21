Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Hỗ trợ Quản lý trong các công việc điều hành chuỗi cửa hàng bán lẻ đồ gia dụng chính hãng
- Phụ trách việc cập nhật các chương trình khuyến mại, quản lý tồn kho
- Lên ý tưởng cùng các nhân viên bán hàng, thực hiện trưng bày sản phẩm và thay đổi trưng bày tại các điểm bán
- Triển khai và hỗ trợ thúc đẩy các chương trình bán hàng tại các sảnh thương mại
- Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên bán hàng khi có nhu cầu
- Các công việc khác theo yêu cầu của công ty và Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi 24 - 40 tuổi
- Ứng viên trung thực, nhiệt huyết, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm hiệu quả
- Nhiều đam mê và nhiệt huyết trong lĩnh vực kinh doanh
- Có kiến thức về marketing, có khiếu thẩm mỹ tốt
- Có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh, hiểu biết về nghệ thuật sắp đặt, trang trí là lợi thế

Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cơ bản + Lương KPI, doanh số. Thu nhập từ 8-15 triệu, tùy theo năng lực và hiệu quả
- Cơ hội thu nhập tốt với các cá nhân có quyết tâm cao, có năng lực, nhiệt huyết. Thu nhập bao gồm phần lương cứng và thưởng theo % doanh số, thưởng KPI.
- Trợ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa, tiếp khách.
- Thưởng Lế Tết, chế độ khác theo Luật Lao động quy định.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.
- Bảo hiểm cao cấp Bảo Việt 24/24 khi làm việc được 1 năm.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động
- Được đào tạo đầy đủ về sản phẩm/kỹ năng bán hàng
- Cơ hội thăng tiến lên các cấp bậc cao hơn hoặc trải nghiệm các vị trí khác phù hợp với năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8, hẻm 29/40 Phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

