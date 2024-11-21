Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Hỗ trợ Quản lý trong các công việc điều hành chuỗi cửa hàng bán lẻ đồ gia dụng chính hãng

- Phụ trách việc cập nhật các chương trình khuyến mại, quản lý tồn kho

- Lên ý tưởng cùng các nhân viên bán hàng, thực hiện trưng bày sản phẩm và thay đổi trưng bày tại các điểm bán

- Triển khai và hỗ trợ thúc đẩy các chương trình bán hàng tại các sảnh thương mại

- Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên bán hàng khi có nhu cầu

- Các công việc khác theo yêu cầu của công ty và Quản lý trực tiếp

- Độ tuổi 24 - 40 tuổi

- Ứng viên trung thực, nhiệt huyết, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm hiệu quả

- Nhiều đam mê và nhiệt huyết trong lĩnh vực kinh doanh

- Có kiến thức về marketing, có khiếu thẩm mỹ tốt

- Có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh, hiểu biết về nghệ thuật sắp đặt, trang trí là lợi thế

- Mức lương: Lương cơ bản + Lương KPI, doanh số. Thu nhập từ 8-15 triệu, tùy theo năng lực và hiệu quả

- Cơ hội thu nhập tốt với các cá nhân có quyết tâm cao, có năng lực, nhiệt huyết. Thu nhập bao gồm phần lương cứng và thưởng theo % doanh số, thưởng KPI.

- Trợ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa, tiếp khách.

- Thưởng Lế Tết, chế độ khác theo Luật Lao động quy định.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.

- Bảo hiểm cao cấp Bảo Việt 24/24 khi làm việc được 1 năm.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động

- Được đào tạo đầy đủ về sản phẩm/kỹ năng bán hàng

- Cơ hội thăng tiến lên các cấp bậc cao hơn hoặc trải nghiệm các vị trí khác phù hợp với năng lực

