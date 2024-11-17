Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH Draphony DX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Giám đốc hướng dẫn và report công việc của Team Sales.

Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Giám đốc.

Lên và triển khai campaign marketing cho nền tảng Linkedin để hỗ trợ Team Sales tìm kiếm khách hàng.

Trả lời email bằng tiếng Anh, giữ contact với các khách hàng tiềm năng và đối tác.

Công tác và đàm phán trực tiếp với các khách hàng Châu Âu (được đào tạo).

Check, nhắc và report lại tình trạng các nhiệm vụ của nhân sự.

Sắp xếp lịch trình và nhắc nhở công việc cho Giám đốc.

Đặt vé máy bay, lên lịch trình ăn uống đi lại, đặt phòng khách sạn,...

Thực hiện các công việc do Giám đốc chỉ định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành Sư phạm/Kinh tế/Ngoại ngữ hoặc ngành liên quan, ưu tiên tốt nghiệp các trường về Kinh tế như FTU, NEU,...

Độ tuổi: 1996 - 2002

Tiếng Anh từ B2 trở lên, giao tiếp thành thạo (bắt buộc).

Thành thạo sử dụng Tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Đã từng làm trong ngành IT hoặc doanh nghiệp nước ngoài (điểm cộng).

Có kinh nghiệm lead đội nhóm 5-10 người (điểm cộng).

Có kinh nghiệm về Marketing/Kinh doanh (điểm cộng).

Có kinh nghiệm và hiểu biết nhất định về Linkedin.

Cần có tinh thần sẵn sàng học hỏi và mong muốn gắn bó phát triển xa tại một doanh nghiệp.

Cần có sự nhạy bén, tư duy tốt và sự kín đáo.

Tại Công ty TNHH Draphony DX Thì Được Hưởng Những Gì

Salary: Thỏa thuận (Gồm lương + Thưởng nóng ký dự án + Thưởng COM dựa trên kết quả kinh doanh Team Sales).

Thời gian thử việc: 2 tháng, 85% lương thỏa thuận.

Benefit: Ăn trưa (40.000 đồng/bữa) + xăng xe đi lại (tùy theo khoảng cách) + vé xe.

Career Progression Path: Được đưa ra lộ trình phát triển rõ ràng.

Health and fitness: Hoa quả tươi, bánh kẹo tại văn phòng và chi phí thể thao (tối đa 200k/tháng).

Teambuilding/Camping: Ít nhất 1 lần/năm.

Monthly Retrospective: Review công việc hàng tháng.

Cơ hội công tác và làm việc tại Đức.

Có cơ hội được đào tạo về tiếng Đức và tiếng Anh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Draphony DX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin