Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV PHÚ NHẤT TÂM làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV PHÚ NHẤT TÂM
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV PHÚ NHẤT TÂM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Thử việc 1 tháng lương 3 triệu. Sau thử việc lương cơ bản 4 triệu + KPI. Môi trường làm việc năng động, không áp lực. Được đào tạo kỹ năng hoàn toàn miễn phí và chuyên nghiệp. Tăng lương cơ bản theo năng lực hàng năm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc văn phòng - Hỗ trợ thị trường.
Hỗ trợ và giám sát hoạt động toàn Team.
Gọi điện thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
Giám sát hoạt động huấn luyện.
Tham gia Tuyển Dụng và giới thiệu Khách Hàng tiềm năng (thêm thu nhập)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21 đến 31.
Trình độ Cao Đẳng trở lên.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Giao tiếp tốt.
Kỹ năng thuyết trình trước đám đông là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MTV PHÚ NHẤT TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 4 - 7 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV PHÚ NHẤT TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV PHÚ NHẤT TÂM

CÔNG TY TNHH MTV PHÚ NHẤT TÂM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 519-521 Đường 3/2 - Phường Vĩnh Lạc - Rạch Giá - Kiên Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

