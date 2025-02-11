Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV PHÚ NHẤT TÂM làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Thử việc 1 tháng lương 3 triệu. Sau thử việc lương cơ bản 4 triệu + KPI. Môi trường làm việc năng động, không áp lực. Được đào tạo kỹ năng hoàn toàn miễn phí và chuyên nghiệp. Tăng lương cơ bản theo năng lực hàng năm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc văn phòng - Hỗ trợ thị trường.

Hỗ trợ và giám sát hoạt động toàn Team.

Gọi điện thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Giám sát hoạt động huấn luyện.

Tham gia Tuyển Dụng và giới thiệu Khách Hàng tiềm năng (thêm thu nhập)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21 đến 31.

Trình độ Cao Đẳng trở lên.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Giao tiếp tốt.

Kỹ năng thuyết trình trước đám đông là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MTV PHÚ NHẤT TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 4 - 7 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV PHÚ NHẤT TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.