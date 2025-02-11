Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV PHÚ NHẤT TÂM làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV PHÚ NHẤT TÂM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang: Thử việc 1 tháng lương 3 triệu. Sau thử việc lương cơ bản 4 triệu + KPI. Môi trường làm việc năng động, không áp lực. Được đào tạo kỹ năng hoàn toàn miễn phí và chuyên nghiệp. Tăng lương cơ bản theo năng lực hàng năm
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm việc văn phòng - Hỗ trợ thị trường.
Hỗ trợ và giám sát hoạt động toàn Team.
Gọi điện thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
Giám sát hoạt động huấn luyện.
Tham gia Tuyển Dụng và giới thiệu Khách Hàng tiềm năng (thêm thu nhập)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 21 đến 31.
Trình độ Cao Đẳng trở lên.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Giao tiếp tốt.
Kỹ năng thuyết trình trước đám đông là một lợi thế.
Trình độ Cao Đẳng trở lên.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Giao tiếp tốt.
Kỹ năng thuyết trình trước đám đông là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH MTV PHÚ NHẤT TÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 4 - 7 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Lương cứng: 4 - 7 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV PHÚ NHẤT TÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI