Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 7 triệu/tháng. Hoa hồng theo doanh thu (10% - 15%) Trợ cấp 100% chi phí đào tạo các khoá học bồi dưỡng chuyên môn. Teambuilding, thưởng sinh nhật, lễ tết,..., Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Hỗ trợ sale leader thúc đẩy doanh thu (chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng mới, telesales,...)

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng khi có.

Kiểm kho, nhập hàng định kỳ.

Quản lí thu chi của văn phòng.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

Có tư duy và định hướng làm sale.

Trung thực, chăm chỉ.

Thành thạo công cụ văn phòng (Excel, Word, ...).

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.

Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 15 triệu VND

Lương cứng: Tới 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam

