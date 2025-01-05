Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam
Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 7 triệu/tháng. Hoa hồng theo doanh thu (10%
- 15%) Trợ cấp 100% chi phí đào tạo các khoá học bồi dưỡng chuyên môn. Teambuilding, thưởng sinh nhật, lễ tết,..., Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Hỗ trợ sale leader thúc đẩy doanh thu (chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng mới, telesales,...)
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng khi có.
Kiểm kho, nhập hàng định kỳ.
Quản lí thu chi của văn phòng.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 15 triệu VND
Lương cứng: Tới 7 triệu VND
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI