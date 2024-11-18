Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Flash Fulfillment Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

• Biên phiên dịch tài liệu, yêu cầu của khách hàng cho quản lý bộ phận và ngược lại.

• Phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan (CSKH, HR) để hoàn thành công việc được giao.

• Truyền đạt thông tin của quản lý đến các nhân viên, phòng ban, bộ phận liên quan và gửi phản hồi cho quản lý bộ phận.

• Các công việc khác theo phân công của quản lý bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên, tiếng Trung thành thạo 4 kĩ năng.

• Thành thạo tin học văn phòng, kĩ năng giao tiếp tốt.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office.

Tại Công Ty TNHH Flash Fulfillment Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo năng lực, từ 12-17tr/tháng.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...).

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

• Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Flash Fulfillment Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.