Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Theo dõi và xử lý các đơn hàng từ lúc tiếp nhận đến khi giao hàng thành công.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.

Hỗ trợ quản lý đội ngũ bán hàng

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Trung

Thành thạo Word, Excel và các phần mềm văn phòng khác

Chủ động và linh hoạt để thích ứng với các yêu cầu công việc được giao.

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 – 20 Triệu

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Lương tháng 13, lương thâm niên quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.