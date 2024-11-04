Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Theo dõi và xử lý các đơn hàng từ lúc tiếp nhận đến khi giao hàng thành công.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.
Hỗ trợ quản lý đội ngũ bán hàng
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng Trung
Thành thạo Word, Excel và các phần mềm văn phòng khác
Chủ động và linh hoạt để thích ứng với các yêu cầu công việc được giao.
Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 12 – 20 Triệu
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Lương tháng 13, lương thâm niên quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI BAOLIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
