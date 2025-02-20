Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần TM&XNK Vật Tư Giao Thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD

Mức lương 600 - 900 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13, Tòa nhà Tungshing Square, số 2, đường Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 600 - 900 USD

1. Công tác sắp xếp quản lý lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của HĐQT và BTGĐ

2. Công tác đón tiếp khách của HĐQT và BTGĐ tại VP Hà Nội

3. Công tác quản lý văn thư và tài liệu liên quan đến công việc của HĐQT và BTGĐ

4. Công tác hỗ trợ hành chính và hậu cần cho HĐQT và BTGĐ

5. Công việc khác : quản lý đăng ký sử dụng phòng họp VP Hà Nội , biên dịch tài liệu (nếu có yêu cầu) ....

Với Mức Lương 600 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị hành chính văn phòng, văn thư lưu trữ, ngoại ngữ, khoa học xã hội.....

2. Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ thư ký hoặc hành chính văn phòng

3. Kiến thức và Kỹ năng:

• Hiểu biết và vận dụng các kiến thức về nghiệp vụ thư ký và hành chính văn phòng

• Nắm rõ trình tự thực hiện của quá trình quản lý văn bản, các quy định bảo mật thông tin.

• Nắm vững thủ tục cấp, đổi, gia hạn hộ chiếu, visa, đặt vé máy bay/khách sạn

• Khả năng quản lý thời gian, tổ chức và sắp xếp công việc tốt

• Kỹ năng soạn thảo văn bản, biên bản, tờ trình, khả năng tổng hợp và cập nhập thông tin.

• Kỹ năng mua sắm và thuê dịch vụ hành chính, có thẩm mỹ tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần TM&XNK Vật Tư Giao Thông Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TM&XNK Vật Tư Giao Thông

