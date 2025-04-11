Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D24 - NV14, Ô 25, Khu D, KĐT Lê Trọng Tấn – Geleximco, Hà Đông, HN, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Hỗ trợ Giám Đốc trong việc kết nối và đàm phán với Khách hàng, theo dõi và ghi chép lại biên bản nội dung làm việc, cuộc họp.

Biên phiên dịch tài liệu (Tiếng Trung - mảng thiết kế, kiến trúc, bất động sản) liên quan, tiếp nhận kiểm tra văn bản và tài liệu của Công ty.

Hỗ trợ Giám Đốc trong công việc hàng ngày và báo cáo kết quả với Giám Đốc.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cao đẳng trở lên các ngành QTKD, ngôn ngữ Trung,...

Tiếng Trung Thành Thạo (tối thiểu HSK5 trở lên)

Yêu cầu UV có KN 1 năm KN trở lên làm trợ lý, quản lý.

Ưu tiên có hiểu biết về các mảng truyền thông, nhân sự, marketing…

Thạo tin học văn phòng

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thiết kế, kiến trúc, bất động sản

Kỹ năng lãnh đạo và tạo động lực.

Kỹ năng giao tiếp.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 12tr – 18tr

Thời gian làm việc từ: 8:00 AM – 5:30 PM, Thứ Hai – Thứ Sáu, và Thứ Bảy về 16h

Nghỉ Trưa: 12:00 PM – 1:30 PM.

Thu nhập: 13 tháng lương/năm. Review tăng lương 1 lần/năm.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật bảo hiểm.

Thưởng Quý, thưởng các dịp Lễ Tết: Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04 - 01/05, Trung thu..).

Được training khi bắt đầu và trong quá trình làm việc..

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau.

Môi trường làm việc văn minh, công bằng.

Các hoạt động của Công ty: Du xuân, trong nước, nước ngoài,... được tổ chức hằng năm

