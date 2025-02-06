Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG EDSON (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 27 Triệu

Mức lương 20 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 103 Nguyễn Thị Thập phường Tân Hưng Quận 7 (Khu Him Lam), Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

- Chịu trách nhiệm phiên dịch hiện trường giữa sếp và Đối tác/khách hàng

- Chịu trách nhiệm phiên dịch, bố trí, tổ chức các công tác đón tiếp đối tác, khách hàng, nhà cung ứng, BOD trong nước và nước ngoài

- Quản lí lịch trình tiếp đón khách hàng đối tác, hiểu rõ dịch vụ sản phẩm của công ty để hỗ trợ phổ cập thông tin khi khách hàng/đối tác cần.

- Thực hiện báo cáo, thống kê dữ liệu định kỳ theo ngày, tháng, quý. Có trách nhiệm tham gia đầy đủ tất cả các buổi họp có liên quan.

- Thực hiện lưu trữ thông tin khách hàng, đăng kí, phê duyệt, tuân thủ đúng quy trình có liên quan trong hệ thống quản lí của công ty.

- Hỗ trợ công việc khác phát sinh từ Phòng Kinh doanh hoặc từ quản lí cấp cao.

Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học.

- Trình độ Tiếng Trung: 4 kỹ năng lưu loát

- Kỹ năng giao tiếp – trình bày lưu loát, thuyết phục

- Kỹ năng soạn thảo văn bản/ biên bản ở mức tốt

- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Tính chất công việc có phát sinh đi công tác

- Kỹ năng quản lí đội nhóm/ hoạt động nhóm

- Tinh thần trách nhiệm cao, nguyên tắc, nghiêm túc, thái độ tích cực và cầu tiến.

- Khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp báo cáo.

- Tinh thần trách nhiệm cao, nguyên tắc, nghiêm túc.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG EDSON (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, thoả thuận theo kinh nghiệm và mức độ sử dụng tiếng Trung, mức đề xuất từ 20 triệu/tháng

- Hỗ trợ công tác phí, xe đưa đón

- Hỗ trợ chi phí ăn trưa 30.000đ/ngày

- Thưởng chuyên cần mỗi tháng 300.000đ

- Lương tháng 13

- Phúc lợi toàn diện: chế độ BHXH, thưởng Lễ/tết, sinh nhật, thâm niên, du lịch thường niên, review tăng lương mỗi năm

- Môi trường: Năng động, cởi mở, văn hoá làm việc đội nhóm hỗ trợ lẫn nhau, đề cao tính chủ động – sáng tạo và nghiêm túc trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG EDSON (VIỆT NAM)

