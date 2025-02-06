Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG EDSON (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 27 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG EDSON (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Trợ lý tiếng Trung

Mức lương
20 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 103 Nguyễn Thị Thập phường Tân Hưng Quận 7 (Khu Him Lam), Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

- Chịu trách nhiệm phiên dịch hiện trường giữa sếp và Đối tác/khách hàng
- Chịu trách nhiệm phiên dịch, bố trí, tổ chức các công tác đón tiếp đối tác, khách hàng, nhà cung ứng, BOD trong nước và nước ngoài
- Quản lí lịch trình tiếp đón khách hàng đối tác, hiểu rõ dịch vụ sản phẩm của công ty để hỗ trợ phổ cập thông tin khi khách hàng/đối tác cần.
- Thực hiện báo cáo, thống kê dữ liệu định kỳ theo ngày, tháng, quý. Có trách nhiệm tham gia đầy đủ tất cả các buổi họp có liên quan.
- Thực hiện lưu trữ thông tin khách hàng, đăng kí, phê duyệt, tuân thủ đúng quy trình có liên quan trong hệ thống quản lí của công ty.
- Hỗ trợ công việc khác phát sinh từ Phòng Kinh doanh hoặc từ quản lí cấp cao.

Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học.
- Trình độ Tiếng Trung: 4 kỹ năng lưu loát
- Kỹ năng giao tiếp – trình bày lưu loát, thuyết phục
- Kỹ năng soạn thảo văn bản/ biên bản ở mức tốt
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Tính chất công việc có phát sinh đi công tác
- Kỹ năng quản lí đội nhóm/ hoạt động nhóm
- Tinh thần trách nhiệm cao, nguyên tắc, nghiêm túc, thái độ tích cực và cầu tiến.
- Khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp báo cáo.
- Tinh thần trách nhiệm cao, nguyên tắc, nghiêm túc.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG EDSON (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, thoả thuận theo kinh nghiệm và mức độ sử dụng tiếng Trung, mức đề xuất từ 20 triệu/tháng
- Hỗ trợ công tác phí, xe đưa đón
- Hỗ trợ chi phí ăn trưa 30.000đ/ngày
- Thưởng chuyên cần mỗi tháng 300.000đ
- Lương tháng 13
- Phúc lợi toàn diện: chế độ BHXH, thưởng Lễ/tết, sinh nhật, thâm niên, du lịch thường niên, review tăng lương mỗi năm
- Môi trường: Năng động, cởi mở, văn hoá làm việc đội nhóm hỗ trợ lẫn nhau, đề cao tính chủ động – sáng tạo và nghiêm túc trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG EDSON (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 103 Nguyễn Thị Thập phường Tân Hưng Quận 7 ( khu đô thị Him Lam)

