Tuyển Thời trang CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO

Thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thời trang Tại CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: Số 101 Quốc lộ 1, Phường 10, TP Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ các công việc theo dõi tinh hình các chuyền may tại Nhà máy may và có phương án báo cáo xử lý kịp thời.
- Thực hiện các báo cáo định ký.
- Phiên dịch trong các cuộc họp.
- Cơ hội học hỏi kinh nghiệm, cách quản lý mới hiện đại từ Châu Âu (CHLB Đức, Hà Lan)
- Áp dụng thực tế kiến thức vào môi trường nhà máy may chuyên nghiệp.
- Cơ hội phát triển thành Quản đốc nhà máy trong tương lai

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên vừa ra trường, Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học ngành May (Công nghệ may, May thời trang, Thiết kế thời trang,...)
- Giao tiếp tiếng anh tốt.
- Năng động, chủ động, sẵn sàng, chấp nhận chào đón cơ hội, thử thách.
- Tinh thần học hỏi, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh.
- Nơi đào tạo các bạn phát triển kiến thức và kỹ năng tại nhà máy may
- Cơ hội học hỏi và thăng tiến cao trong các nhà máy may.
- Ký hợp đồng rõ ràng, lương ting ting 10 tây.
- Sau thời gian thử việc, tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Quà và tiền thưởng vào các dịp sinh nhật bản thân, lễ Tết, 8/3, 30/4, 1/5, Trung Thu, 9/2, 20/10,...
- Môi trường làm việc theo chuẩn CHLB Đức chuyên nghiệp, sáng tạo, cùng nhau tạo ra kết quả.
- Đồng nghiệp siêu nhiệt tình, nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO

CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 101 Quốc lộ 1, Phường 10, TP.Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

