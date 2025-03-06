Tuyển Trực page Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thu nhập 8.000.000 – 15.000.000 VND Được đào tạo bài bản các kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng Lộ trình thăng tiến rõ ràng. Giảm giá lên tới 70% các khóa học tại Langmaster và IELTS LangGo Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party... Miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ). Được làm việc trong một môi trường làm việc trẻ trung, lành mạnh, năng động với chính sách đãi ngộ tốt., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm hiểu các khóa học tiếng Anh của trung tâm
Trực Page và trả lời tin nhắn của khách hàng
Nhận data nóng từ đội Marketing và liên ,tư vấn cho khách hàng các khóa tiếng anh phù hợp
Tìm kiếm data khách hàng tiềm năng
Chăm sóc học viên trong quá trình tư vấn

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
Nhanh nhẹn, chủ động.
Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng: 6 - 22 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

