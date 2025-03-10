Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Chung Cư CTM Tầng 4 căn 402 số 139 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Chăm sóc và tư vấn bán hàng online qua Fanpage, sản phẩm sữa cho Mẹ bầu và sữa cho trẻ 1-10 tuổi (hàng chính hãng đầy đủ tiêu chuẩn Bộ Y Tế).
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng và chốt đơn theo kịch bản có sẵn.
Tư vấn khách hàng mới/ chăm sóc khách hàng cũ.
Tạo đơn và theo dõi đơn hàng hàng ngày.
Thực hiện mục tiêu doanh số.
Làm Báo cáo theo định kỳ.
Tiếp nhận công việc của cấp trên giao phó.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, tích cực trong công việc, ham học hỏi.
Ưu tiên ứng viên từng làm các sản phẩm: Sữa, Mỹ Phẩm, TPCN - Thị Trường Việt Nam.
Chủ động, chăm chỉ, nhanh nhạy và có trách nhiệm cao trong công việc.
Có laptop cá nhân để làm việc.
Có mong muốn gắn bó với công ty.
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7-9tr + HH doanh số, thu nhập từ 10-15tr
thu nhập từ 10-15tr
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Thưởng Lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Tham gia các hoạt động: du lịch nghỉ mát, team building,... thường niên cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL
