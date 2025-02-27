Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa I1, Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trực page, check và rep tin nhắn của khách hàng

Gọi điện chốt đơn theo dữ liệu data có sẵn

Lên đơn trên hệ thống

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trực page, chốt đơn.

Ưu tiên ứng viên am hiểu sách và đam mê với sách.

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15tr (Bao gồm lương cứng 8tr + thưởng KPI + thưởng nóng)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của Luật lao động và quy định của công ty.

Được hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ.

Linh hoạt và minh bạch trong cơ chế chi trả lương, thưởng, đãi ngộ, thăng tiến (căn cứ theo năng lực và đề xuất của cá nhân).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS

