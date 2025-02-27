Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tòa I1, Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Trực page, check và rep tin nhắn của khách hàng
Gọi điện chốt đơn theo dữ liệu data có sẵn
Lên đơn trên hệ thống
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trực page, chốt đơn.
Ưu tiên ứng viên am hiểu sách và đam mê với sách.
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10-15tr (Bao gồm lương cứng 8tr + thưởng KPI + thưởng nóng)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của Luật lao động và quy định của công ty.
Được hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ.
Linh hoạt và minh bạch trong cơ chế chi trả lương, thưởng, đãi ngộ, thăng tiến (căn cứ theo năng lực và đề xuất của cá nhân).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
