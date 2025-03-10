Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH BEGLOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: No11, LK 13 Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Check inbox, comment, tư vấn và báo giá cho khách
Thu thập thông tin và lên đơn cho khách
Xử lý đơn hàng trên pancake
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về mỹ phẩm là lợi thế
Kinh nghiệm sử dụng Pancake
Giao tiếp tốt, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, mong muốn được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Kinh nghiệm sử dụng Pancake
Giao tiếp tốt, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, mong muốn được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000 – 16.000.000 đồng (Lương cơ bản + % Doanh thu + Phụ cấp: 650k/tháng)
Thời gian thử việc: 01 tháng
Chế độ khác: BHXH, Ngày phép, Du lịch, quà ngày lễ trong năm, thưởng tết,.. đầy đủ theo quy định công ty
Môi trường làm việc thân thiện thoải mái, lộ trình thăng tiến, sản phẩm đã có thương hiệu.
Thời gian thử việc: 01 tháng
Chế độ khác: BHXH, Ngày phép, Du lịch, quà ngày lễ trong năm, thưởng tết,.. đầy đủ theo quy định công ty
Môi trường làm việc thân thiện thoải mái, lộ trình thăng tiến, sản phẩm đã có thương hiệu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI