Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH BEGLOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: No11, LK 13 Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Check inbox, comment, tư vấn và báo giá cho khách

Thu thập thông tin và lên đơn cho khách

Xử lý đơn hàng trên pancake

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về mỹ phẩm là lợi thế

Kinh nghiệm sử dụng Pancake

Giao tiếp tốt, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, mong muốn được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 – 16.000.000 đồng (Lương cơ bản + % Doanh thu + Phụ cấp: 650k/tháng)

Thời gian thử việc: 01 tháng

Chế độ khác: BHXH, Ngày phép, Du lịch, quà ngày lễ trong năm, thưởng tết,.. đầy đủ theo quy định công ty

Môi trường làm việc thân thiện thoải mái, lộ trình thăng tiến, sản phẩm đã có thương hiệu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW

