Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 789 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương Từ 4 Triệu

- Theo dõi và quản lý page của doanh nghiệp

- Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng

- Tư vấn khách hàng trên kênh truyền thông online: Fanpage, chốt đơn trên page (bằng tin nhắn hoặc call)

- Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân

- Khả năng thấu hiểu vấn đề, mong muốn, tâm lý khách hàng

- Là người trách nhiệm, chủ động, cầu tiến, có khả năng làm việc độc lập

- Có thể làm việc buổi tối và tất cả các ngày trong tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 4 triệu đồng/ tháng

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn & kỹ năng mềm để phát triển bản thân

- Được trao quyền, chủ động xử lý công việc và làm việc với phòng Marketing chuyên nghiệp

- Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như du lịch nghỉ của công ty

- Môi trường làm việc năng động và thân thiện

- Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

